تكليف الاستاذ حسن رشيد العبايجي بمنصب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة (وثيقة)

2022/01/08 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف ديوان الوقف الشيعي، الاستاذ حسن

رشيد العبايجي بمنصب امين عام العتبة

الحسينية المقدسة...

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