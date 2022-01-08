بمناسبة عيد الشرطة.. قوات حفظ القانون تزين ساحة التحرير

2022/01/08 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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قامت قوات حفظ القانون التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بتزيين ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ وذلك بالذكرى المئة لتأسيس الشرطة العراقية.

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