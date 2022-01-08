توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان بتهمة “الخيانة”

2022/01/08 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الماتي (كازاخستان)-(أ ف ب) – اعتقل الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان كريم ماسيموف بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال شغب في البلاد التي لا تزال تشهد توترا السبت.من جهة أخرى، أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف أجريا محادثة هاتفية لمناقشة الوضع في كازاخستان، بينما […]

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