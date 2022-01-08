2022/01/08 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غاب نجم فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، اليوم السبت عن مران فريقه الأخير قبل مباراته ضد ليون، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وذكرت وسائل اعلام، ان “ميسي قد تدرب بشكل فردي، خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعني أنه ليس جاهزا حتى الآن للعودة إلى المباريات، وتأكد عدم […]

ظهرت المقالة قبل موقعة ليون..



ميسي يغيب عن مران سان جيرمان أولاً على ايرث نيوز.

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