الصدر مغرداً: لا مكان للطائفية والعرقية بل حكومة أغلبية وطنية

2022/01/08 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم السبت، على ان لا مكان للطائفية والعرقية في الحكومة الجديدة بل هي حكومة اغلبية وطنية يدافع فيها الشيعي عن حقوق الأقليات والسنة والكرد.

وفي ظل استمرار المباحثات السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة أكد الصدر في تغريدة على تويتر ان لا مكان للفساد اليوم وستكون الطوائف اجمع مناصرة للإصلاح، ولا مكان للميليشيات اليوم والجميع سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه.

واختتم الصدر تغريدته بعبارة “كلا للتبعية..



فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية”

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