2022/01/08 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف عالم بريطاني أن الحل الدائم للقضاء على وباء “كورونا” سيتطلب دفاعا أكثر فاعلية إلى جانب اللقاحات.ووفقا لصحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية، فإن ديفيد كاتز، أستاذ علوم أمراض المناعة في كلية لندن الجامعية، أكد أنه هناك حاجة إلى “مثبٌط للفيروسات” قادر على وقف قدرة كورونا على التكاثر داخل الجسم.وقال كاتز إنه “في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم بريطاني يقدم حلا دائما يقضي على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم بريطاني يقدم حلا دائما يقضي على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).