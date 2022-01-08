توقعات بتطعيم جرعة رابعة لمواجهة أوميكرون

2022/01/08 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت شركة موديرنا إن الناس قد يحتاجون لتلقي جرعة رابعة من لقاحها المضاد لفايروس كورونا بحلول الخريف المقبل في تراجع فعالية الجرعات المعززة بمرور الوقت.

وذكر رئيس شركة موديرنا، ستيفان بانسل، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية أن "الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة في الخريف الماضي سيتمتعون على الأرجح بحماية كافية من الفيروس خلال الشتاء الحالي، عندما تتزايد الإصابات الجديدة نتيجة تجمع الناس في الداخل هربا من البرد".

ومع ذلك، أكد بانسل أن "فعالية الجرعة المعززة ستنخفض على مدار عدة أشهر، مثلما حصل مع اللذين تلقوا جرعتين".

وقال بانسل: "ما زلت أعتقد أننا سنحتاج إلى جرعات معززات في خريف عام 22 وما بعده"، مضيفا أن "الأشخاص المسنين أو الذين يعانون من مشاكل صحية قد يحتاجون إلى جرعات معززة سنوية لسنوات قادمة".

وتابع رئيس شركة موديرنا "قلنا في البداية إن هذا الفيروس لن يختفي، وعلينا التعايش معه".

ويشهد العالم حاليا موجة غير مسبوقة من الإصابات بمتحور أوميكرون شديد العدوى حول العالم.

على سبيل المثال، بلغ متوسط الإصابات الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من 574 ألف حالة جديدة يوميا وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكانت موديرنا نشرت بيانات أولية، الشهر الماضي، أظهرت أن الجرعة المعززة تزيد من الأجسام المضادة التي تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون بمقدار 37 ضعفا.

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