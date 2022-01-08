المستشار القانوني للأميرة بسمة بنت سعود يؤكد لـCNN إطلاق سراحها وابنتها:

2022/01/08 | 17:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات السعودية سراح الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وابنتها سهود الشريف، حسبما أكد مستشارها القانوني، هنري إسترامانت، لموقع CNN بالعربية.

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