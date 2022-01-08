ابورغيف: موقفنا ثابت في عدم الاشتراك بالحكومة ومسؤولية الفائزين مضاعفة

2022/01/08 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل ابورغيف، اليوم السبت، ان موقف تيار الحكمة، برئاسة عمار الحكيم، ثابت في عدم الاشتراك بالحكومة المقبلة.وكتب ابو رغيف في صفحته على تويتر وتابعته وكالة ايرث نيوز، إن “مقتضى المسؤولية الوطنية أن تنعقد الجلسة الأولى على أساس الفهم الواقعي للحجوم والأدوار، وتجاوز لغة الكسر والانتصار على […]

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