ما مدى إمكانية تلقي جرعة رابعة؟.. موديرنا تتحدث

2022/01/08 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العالم حاليا موجة غير مسبوقة من الإصابات بمتحور أوميكرون.

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