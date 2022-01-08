2022/01/08 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OhoP3vx6KUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أجل شهداء العراق .. ماجد القيسي يطلب ويحيى رسول يلبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أجل شهداء العراق .. ماجد القيسي يطلب ويحيى رسول يلبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).