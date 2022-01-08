مدرب كريستال بالاس الانجليزي يستدعي لاعب أولمبي العراق للفريق الأول

2022/01/08 | 17:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قرر مدرب كريستال بالاس الانجليزي باتريك فييرا، استدعاء اللاعب العراقي كاردو صديق إلى الفريق الأول.ويلعب صديق (19 عاماً) مع فريق 23 سنة بالنادي ويقدم مستويات رائعة في الدوري الانجليزي.وسيتواجد صديق في المعسكر التدريبي القادم للمنتخب الاولمبي، بعد استدعائه من قبل المدرب التشيكي سوكوب.ويمتلك صديق الجوازين البريطاني والعراقي، لكن اللاعب فضل […]

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