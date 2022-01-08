"5 ملايين دولار" مقابل معلومات حول مقتل موظفي وكالة أميركية في السودان

2022/01/08 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع "برنامج المكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، سعي السلطات في الحصول على معلومات تخص مقتل موظفَين اثنين لدى للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على يد مسلحين في السودان.

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