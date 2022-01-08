رابطة الدول المستقلة: احتجاجات كازاخستان معدة مسبقا لزعزة الوضع

2022/01/08 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، أن المظاهرات في كازاخستان معدة مسبقا لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن منظميها تلقوا دعما من الخارج.وقال ليبيديف في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، وتابعته “ايرث نيوز”، ان “اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، حيث يعمل ممثلو جميع بلدان الكومنولث في فريق دولي، […]

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