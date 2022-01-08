تكليف الاستاذ حسن رشيد العبايجي بمنصب امين عام العتبة الحسينية المقدسة

2022/01/08 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف ديوان الوقف الشيعي، السبت،

الاستاذ حسن رشيد العبايجي بمنصب امين

عام العتبة الحسينية المقدسة.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان ديوان الوقف

الشيعي كلف الاستاذ حسن رشيد

العبايجي، بمهام

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