إنجاز 60% من مشروع سينقذ 200 الف نسمة جنوبي ذي قار 

2022/01/08 | 18:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..اعلنت مديرية طرق وجسور ذي قار، اليوم السبت، عن انجاز اكثر من 60% من مشروع جسر البو عظم الذي يربط ثلاثة اقضية بمركز محافظة ذي قار، مشيرة الى ان نجاز المشروع سيسهم بانقاذ 200 الف نسمة.وقال مدير طرق وجسور ذي قار عادل عبد الامير في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “جسر البو […]

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