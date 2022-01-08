2022/01/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي ربما تتبدى نازلة الغبار الممتد في الروحوشما يطهوه السراب .كعشق الخروج من المجانيق متى أكمل الليل حصاد زوبعة .بئر حافية القدمين تلسع وطن المواجع .على سبيل العاصفة يطل بلبل من الفطام .



يطل ليحرر رسالة لانتفاضة ثريد لجم قرار زوبعة أخذت تنسج ماضي بندقية لم يمض على قتاله ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهو السراب . - حسن ابراهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهو السراب . - حسن ابراهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).