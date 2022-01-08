البرجوازية العراقية وانقلاب -شيوعي- ضد الماركسية! - طلال الربيعي

2022/01/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي البرجوازية (الوسطى) في العراق هي من احقر وأحط برجوازيات العالم قاطبة واكثرها خنوعا ودوغماتية وتحجرا في الفكر وتكلسا في السلوك.



انها العدو اللدود للبهجة والسعادة والتلقائية, ومباهجها تنحصر في كيفية إشباع غرائزها الحيوانية ونزواتها الفجة.



وهي مستعدة لمسايرة كل شياطين العالم ومداهنة كل جبابرته من اجل تحقيق طموحاتها التافهة وإشباع نزواتها النرجسية.



ويتملكها قلق وجودي عارم يحيلها الى مستنقع ......





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