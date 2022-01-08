المرور العامة تحذر من أسلوب يضاعف الغرامات تتبعه “الكراجات” العشوائية

2022/01/08 | 18:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، من أسلوب يتبعه أصحاب “الكراجات” العشوائية بشأن الغرامات يتسبب بتراكمها على أصحاب العجلات، فيما حددت الجهات المسؤولة عن منح التصاريح لفتح “الكراجات”.وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، إن “هنالك تعاوناً مستمراً مع أمانة بغداد وقيادة العمليات المشتركة لازالة الكراجات العشوائية”، مبينا أن “موضوع […]

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