احمد الجبوري عن اختيار رئيس البرلمان: قناعة النواب هي الحاكمة  وليس الصفقات

2022/01/08 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استبق المرشح الفائز عن تحالف العزم أحمد الجبوري، الجلسة الأولى للبرلمان، المقرر عقدها يوم غد الأحد، بالتأكيد على أن اختيار رئيس البرلمان سيكون وفق قناعة الأعضاء وليس الصفقات.

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وكتب الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، السبت (8 كانون الثاني 2022)، "في جلسة الغد انْ ذهبَ المجلس لاختيار رئيس برلمان ونائبيه ..فقناعة النواب هي الحاكمة وليس الصفقات بين الكتل".

وأضاف، "لا سيما وجود اكثر من ٥٠ نائباً مستقلاً لا يتبعون لأي طرف والتصويت سري وينشدون التغيير الذي نادى به الشعب".

واختتم الجبوري تدوينته بوسمين، "#التغيير_بداية_الاصلاح_الحقيقي ، #محمود_المشهداني_افضل_خيار".

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