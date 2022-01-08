تأكيد آخر.. تحالف العزم يكشف عن المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان العراقي

2022/01/08 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن تحالف العزم، اليوم السبت، مضي التحالف بترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان، مبينا ان رئاسة البرلمان لن تمر بجلسة الغد وستمرر مع باقي الرئاسات بسلة واحدة.

وقال القيادي في التحالف، احمد الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التحالف ماض بترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بموافقة 25 قياديا بالتحالف من الفائزين في الانتخابات".

وأضاف ان "المشهداني يتمتع بمكانة لدى باقي الكتل وسيكون الأوفر حظا لإدارة مجلس النواب في الاربع سنوات المقبلة"، مشيرا الى ان "تحالف تقدم يريد طرح الحلبوسي كمرشح عنهم لرئاسة البرلمان الا اننا نؤكد لاتجديد للرئاسات الثلاث وهذا ما يريده الإطار وكتل سياسية أخرى".

وتابع الجبوري ان "منصب رئيس البرلمان لن يمر بجلسة الغد وإنما الأمر سيشهد تريث لحين الاتفاق على الرئاسات الثلاث لغرض تمريرها بسلة واحدة".

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