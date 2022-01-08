كافتريا كلية العلوم بجامعة دهوك تقترب من التسبب بـ80 ضحية!

2022/01/08 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت، أن كافتريا كلية العلوم بجامعة دهوك تسببت بـ80 حالة تسمم للطلاب.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد الغداء اصيب اكثر من ٨٠ طالب وطالبة في جامعة دهوك بالتسمم الغذائي الحاد".

وأكد أن "ذلك نتيجة اكلهم الغداء في كافتيريا كلية العلوم في جامعة دهوك".

وبين أنه "تم نقل بعضهم الى المستشفيات لتلقي العلاج".

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