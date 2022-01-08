موقف الكرد يزداد حماساً.. نواب الحزبين الكبيرين إلى بغداد لحسم أهم قضية بدستور العراق - عاجل

2022/01/08 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

يتوجه نواب الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بشكل مشترك إلى بغداد، لغرض المشاركة في جلسة البرلمان ليوم غد الأحد.

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب الحزبين سيتوجهون بوفد مشترك إلى العاصمة بغداد، لغرض المشاركة الموحدة في جلسة الغد".

في وقت، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، السبت، عن نتائج المباحثات التي يجريها الوفد الكردي في بغداد، لافتاً في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "المباحثات كانت إيجابية ومثمرة، وسنعود لنستكمل المباحثات داخليا، من آجل تسمية مرشحي المناصب السيادية ومن بينها منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "نتائج المباحثات مع الكتل السياسية السنية والشيعية إيجابية، وننتظر اتفاق المكونات الأخرى، وولانرضى أن نكون بجانب طرف على حساب طرف آخر".

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