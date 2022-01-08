تحالف العزم: قناعة النواب هي الحاكمة في اختيار رئيس البرلمان وليس الصفقات

2022/01/08 | 18:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استبق المرشح الفائز عن تحالف العزم أحمد الجبوري، الجلسة الأولى للبرلمان، المقرر عقدها يوم غد الأحد، بالتأكيد على أن اختيار رئيس البرلمان سيكون وفق قناعة الأعضاء وليس الصفقات.وكتب الجبوري في تدوينة تابعها “النور نيوز” في جلسة الغد انْ ذهبَ المجلس لاختيار رئيس برلمان ونائبيه ..فقناعة النواب هي الحاكمة وليس الصفقات بين …

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