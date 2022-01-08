القبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة في كربلاء

2022/01/08 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة إجرام كربلاء، اليوم السبت، القبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه :تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام المتواجدة في السيطرات الخارجية في كربلاء من القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد 390 حبة، تم تسليمه الى الجهات المختصة […]

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