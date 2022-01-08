المرور تحذر من حيلة تتبعها الكراجات العشوائية

2022/01/08 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية المرور العامة تحاسب المواطنين الذين يتركون مركباتهم في الكراجات العشوائية.

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