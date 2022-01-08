الشطري يؤكد وضع خطط للتصدي للتهديدات في النجف الأشرف

2022/01/08 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم السبت، وضع خطط للتصدي للتهديدات في النجف الأشرف. وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشطري والوفد المرافق له عقد اجتماعاً موسعاً في محافظة النجف الاشرف ضم اعضاء الإدارة المحلية والقيادات الأمنية فور وصوله". وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لاستكمال الجهود المبذولة في مواجهة التحديات ومكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة عبر تكثيف العمل الاستخباري والميداني بما يضمن ديمومة الاستتباب الامني لما تتمتع به المحافظة من خصوصية دينية وسياسية وثقافية". وأكد الشطري وفقا للبيان وضع الخطط الكفيلة بالتصدي للتهديدات التي تحاول زعزعة الأمن وتعكير صفو الاستقرار الذي تشهده المحافظة".

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