لجنة تحقيقية في البرلمان الأمريكي للكشف عن تآمر ترامب بحادثة مجلس الشيوخ

2022/01/08 | 18:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، السبت، ان لجنة مختارة من مجلس النواب الامريكي بدأت التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من كانون الثاني عام 2020 في الكابيتول وهي تركز على تهم التآمر الإجرامي لدى دونالد ترامب والمشرعين الجمهوريين المحتملين.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، انه “وبعد الذكرى الأولى […]

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