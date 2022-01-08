2022/01/08 | 18:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BUy3uH85FJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التخطيط تعلن بالتفصيل عن عدد سكان العراق لعام 2021) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة التخطيط تعلن بالتفصيل عن عدد سكان العراق لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).