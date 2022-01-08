امين عام مجلس النواب يبحث مع المشهداني تحضيرات عقد الجلسة الاولى

2022/01/08 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث امين عام مجلس النواب، سيروان عبد الله سيري، اليوم السبت، مع رئيس السن لمجلس النواب، محمود المشهداني، تحضيرات الجلية البرلمانية الاولى.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس النواب، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني استقبل الرئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني، بحضور نائبي الأمين العام والمدراء العامين لدوائر […]

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