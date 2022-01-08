الحكمة تؤكد: موقفنا عدم المشاركة في الحكومة

2022/01/08 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المتحدث باسم تيار الحكمة نوفل ابو رغيف، السبت، موقف الحكمة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر تابعتها “النور نيوز” ان “مقتضى المسؤولية الوطنية أن تنعقد الجلسة الأولى على أساس الفهم الواقعي للحجوم والأدوار، وتجاوز لغة الكسر والانتصار على الأخ والشريك”.وتابع، “لعلَ موقف الحكمة الثابت في عدم الاشتراك، …

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