المرور تحذر من أسلوب يتبعه أصحاب “الكراجات” العشوائية بشأن الغرامات

2022/01/08 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت مديرية المرور العامة، السبت، من أسلوب يتبعه أصحاب “الكراجات” العشوائية بشأن الغرامات يتسبب بتراكمها على أصحاب العجلات، فيما حددت الجهات المسؤولة عن منح التصاريح لفتح “الكراجات”.وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “هنالك تعاوناً مستمراً مع أمانة بغداد وقيادة …

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