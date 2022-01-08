"لعشاق الفضاء الصبورين".. بث حي لآخر مراحل استعداد أكبر تلسكوب فضائي للعمل 

2022/01/08 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وكالة "ناسا" الفضائية بثا حيا لتوسع شبكة تلسكوب "جيمس ويب" الذي يعد أكبر تلسكوب فضائي أرسله البشر إلى الفضاء.

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