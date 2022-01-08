غزلان البادية ترفع وتيرة الإعداد لمواجهة القيثارة  

2022/01/08 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رفع نادي النجف، من وتيرة تحضيراته لمواجهة مضيفه نادي الشرطة بخوضه حصة تدريبية أقيمت عصر اليوم السبت، على ملعب النجف الدولي الثانوي.وسيواجه فريق غزلان البادية مضيفه نادي الشرطة بعد غد الاثنين على ملعب الشعب الدولي بالساعة الرابعة مساء لحساب الجولة ال 18 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ويدخل فريق الغزلان […]

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