المرور تحذر من

2022/01/08 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية المرور العامة، السبت، من

أسلوب يتبعه أصحاب "الكراجات" العشوائية

بشأن الغرامات يتسبب بتراكمها على

أصحاب العجلات، فيما حددت الجهات

المسؤولة عن منح التصاريح لفتح

"الكراجات".

وقال المتحدث

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