رئيس جهاز الامن الوطني يبحث مكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة في النجف

2022/01/08 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

عقد رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد

الشطري والوفد المرافق له اجتماعاً

موسعاً في محافظة النجف الاشرف ضم اعضاء

الإدارة المحلية والقيادات الأمنية فور

وصوله اليوم السبت.

وجرى خلال الاجتماع بحث سب

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