إجرام بغداد تقبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة

2022/01/08 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة إجرام كربلاء، السبت، القبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة.وذكر قسم مكافحة الإجرام، عبر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزه المتواجدة في السيطرات الخارجية في كربلاء تمكن من القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد 390 حبة، تم تسليمه الى الجهات المختصة”.

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