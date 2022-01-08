الحكيم يستقبل الوفد الكردي المشترك

2022/01/08 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، الوفد الكردي المتواجد في العاصمة بغداد.

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واظهرت صور رصدها "ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، جانباً من اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية.

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