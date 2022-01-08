حين تعرّب الفاسبوك ، او حين اصبح الفاسبوك عربيا . - سعيد الوجاني

2022/01/08 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Quand le Facebook est naturalisé arabeاصل الفاسبوك قبل ان يتم تعريبه ، وتوطينه بدي الإماراتية ، امريكي الجنسية ، بالنسب وبالمولد ..



وبعد ان استوطن البلاد العربية ، واصبح مقره بالإمارات العربية المتحدة ، حتى تغيرت صورته من اسفلها الى علوها ، وأصبحت الشكوك تتحول الى حقائق ، تؤكد زيغ الفاسبوك عن مهمته التي كانت بحق نبيلة ..



فقبل ان يتعرب الفاسبوك ، كان بحق جامعة تضم مختلف الشرائح الاجتماعية ......





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