حين تعرّب الفاسبوك ، او حين اصبح الفاسبوك عربيا . - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني Quand le Facebook est naturalisé arabeاصل الفاسبوك قبل ان يتم تعريبه ، وتوطينه بدي الإماراتية ، امريكي الجنسية ، بالنسب وبالمولد ..
وبعد ان استوطن البلاد العربية ، واصبح مقره بالإمارات العربية المتحدة ، حتى تغيرت صورته من اسفلها الى علوها ، وأصبحت الشكوك تتحول الى حقائق ، تؤكد زيغ الفاسبوك عن مهمته التي كانت بحق نبيلة ..
فقبل ان يتعرب الفاسبوك ، كان بحق جامعة تضم مختلف الشرائح الاجتماعية ......
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