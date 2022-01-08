ديالى تقترب من انجاز جسر يؤمن حركة نقل 40 الف نسمة في المحافظة

2022/01/08 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، بان المحافظة تقترب من انجاز اول جسر في الوادي الاخضر شمال شرق ديالى يؤمن حركة نقل 40 الف نسمة من الأهالي.

وقال عضو مجلس ناحية ابي صيدا، السابق احمد العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شركات محلية متخصصة انجزت 70% من مشروع جسر صريوات على نهر ديالى والذي سيربط قرى صريوط بناحية ابي صيدا".

وأضاف ان "الجسر يؤمن حركة نقل 40 الف نسمة من سكان القرى والقضاء من تمويل تنمية الاقاليم ويعد الاول من نوعه في الوادي الاخضر في اشارة الى منطقة حوض نهر ديالى"، مشيرا الى انه "سيخلق عبورا امانا بعدما كانت العوائل تسلك الطريق من خلال جسر قديم تعرض للانهيارات المتعددة بسبب الفيضانات بالاضافة الى ان سيعطي مرونة في البعد الاقتصادي بين مناطق ذات انتاجية عالية للحمضيات والتمور والمحاصيل الاخرى".

واشار الى ان" الجسر يمثل ربط ريف ابي صيدا وهي جزء من قضاء المقدادية بريف قضاء الخالص من خلال قرى صريوات في ان واحد".

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