نائبة كردية: لا اتفاق على مرشح رئاسة البرلمان لغاية الان

2022/01/08 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني رابحة حمد ، السبت، إن جلسة البرلمان الأولى لن تحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه لعدة أسباب.وقالت حمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “عدم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية قبل جلسة مجلس النواب سيضع منصب رئيس الهيئة التشريعية قيد الانتظار لجلسة أخرى”.وأضافت أنه […]

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