إجرام كربلاء تقبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة

2022/01/08 | 18:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز القسم من تنفيذ ثلاثة أوامر قبض وفق تهم جنائية مختلفة.

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