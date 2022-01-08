2022/01/08 | 18:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن عقد اجتماع موسع للاطار التنسيقي في منزل العامري لمناقشة المستجدات السياسية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعا موسعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة اخر المستجدات السياسية”.ن.ع

ظهرت المقالة في منزل العامري..



اجتماع موسع للاطار لمناقشة المستجدات السياسية أولاً على ايرث نيوز.

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