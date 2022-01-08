خبراء: الحلبوسي اكثر شخصية تحظى بقبول القوى في بغداد واربيل والحنانة

2022/01/08 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح خبراء ،اليوم السبت، انتخاب رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وذلك بعد حصوله على تأييد القوى السياسية في بغداد واربيل والحنانة.

الخبير القانوني طارق حرب، أشار الى ان انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان سيكون الاسرع من البرلمانات الأربعة الماضية، لما حصل عليه من تأييد نيابي كبير يضمن حصوله على الاغلبية النيابية مشدد بالقول ان ساعات تفصل الحلبوسي عن تجديد الولاية الثانية لرئاسة البرلمان.

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