2022/01/08 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعلن التصدي لتعرض “داعشي” شمال شرقي ديالى يتبع…

ظهرت المقالة الحشد يعلن التصدي لتعرض “داعشي” شمال شرقي ديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن التصدي لتعرض “داعشي” شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن التصدي لتعرض “داعشي” شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).