2022/01/08 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bosfq1AM-yA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا حقن الأمريكان صدام حسين لحظة اعتقاله؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا حقن الأمريكان صدام حسين لحظة اعتقاله؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).