الأردن ينفي أنباء

2022/01/08 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، الأنباء حول انقطاع الاتصال بأحد دبلوماسييها في السفارة الأميركية لدى كازاخستان.

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