اتحاد الكرة يعلن التعليمات الخاصة بدوري الدرجة الثالثة

2022/01/08 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم السبت، التعليمات الخاصة بدوري الدرجة الثالثة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “التعليمات الخاصة في دوري الدرجة الثالثة كالاتي”: ١- على الأنديةِ المشاركة في دوري الدرجةِ الثالثة جلب إجازةِ تأسيسٍ لهذا الموسم.٢- تعتمدُ قاعدة بنسبةِ (1-5)، أي من كلِ خمسة أنديةٍ يصعدُ […]

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