خبير سوري: واشنطن تخلق حجج واهية لضمان تواجد قواتها في العراق سوريا

2022/01/08 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد الخبير السياسي والامني السوري، ميشيل كلاغاصي، اليوم السبت، ان الادارة الامريكية تخلق بين فترة واخرى الحجج والذرائع الواهية لضمان بقاء تواجدها العسكري في العراق وشمال شرقي سوريا.وقال كلاغاصي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان”الأهداف الحقيقية لوجود القوات الأمريكية في سوريا واضحة ولا يخفيها الأمريكيون أنفسهم وهي السيطرة على منابع النفط في شمال […]

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