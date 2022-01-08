الصدر: المليشيات لا مكان لها بالحكومة العراقية المقبلة

2022/01/08 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه “لا مكان للمليشيات والطائفية والعرقية في الحكومة المقبلة”.ويأتي حديث الصدر، لا سيما أنه يتزعم التحالف السياسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن …

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